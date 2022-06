Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 35,45 EUR

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 35,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 35,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.904 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 105,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 61,92 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je Zalando-Aktie.

