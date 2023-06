Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,44 EUR

Um 15:52 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 25,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 25,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 667.034 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 79,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 33,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,77 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2.255,60 EUR gegenüber 2.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Zalando am 03.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,598 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

