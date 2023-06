Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,75 EUR

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 25,89 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,83 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.326 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,94 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 34,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,77 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 2.255,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,598 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

