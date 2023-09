Zalando Aktie News: Zalando am Mittag schwächer

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 27,36 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 27,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 27,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.576 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 67,43 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,90 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.623,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,650 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

