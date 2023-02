Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Zalando 43,05 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,26 EUR. Bei 43,38 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,05 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 295.758 Aktien.

Bei 67,40 EUR markierte der Titel am 07.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 35,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 125,55 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,64 EUR.

Zalando gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Zalando.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,236 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com