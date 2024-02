Zalando Aktie News: Zalando steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 18,89 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 18,89 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 19,01 EUR. Mit einem Wert von 18,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 512.722 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 43,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 131,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 15,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,679 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

