Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 37,09 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 37,09 EUR ab. Bei 36,63 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386.866 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2025 auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,43 EUR fiel das Papier am 11.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 50,31 Prozent wieder erreichen.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,70 EUR an.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Am 26.02.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,06 EUR je Aktie.

