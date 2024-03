Zalando Aktie News: Zalando am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 19,03 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 19,03 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,82 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,18 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 511.913 Aktien.

Bei einem Wert von 39,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,16 Prozent.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,82 EUR aus.

Am 02.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

