Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 19,15 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 19,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 18,95 EUR. Bei 19,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 62.665 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 104,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,71 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2023. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Zalando-Aktie.

