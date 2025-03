Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf rotem Terrain

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 32,27 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 32,27 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 31,58 EUR. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 371.260 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 42,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je Zalando-Aktie.

