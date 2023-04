Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,95 EUR

Um 17:35 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,81 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 36,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,20 EUR. Zuletzt wechselten 733.775 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,84 EUR) erklomm das Papier am 07.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,60 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 41,71 EUR.

Am 02.11.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.349,10 EUR umgesetzt, gegenüber 2.283,40 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,614 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

