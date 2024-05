Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Mittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 25,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 25,74 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 26,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 812.210 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 32,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 21,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 38,03 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 31,60 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,846 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus