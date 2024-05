Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagvormittag fester

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 25,32 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 25,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 25,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.602 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 32,77 EUR. 29,42 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit Abgaben von 37,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,60 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 13.03.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,06 Mrd. EUR – ein Plus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,846 EUR im Jahr 2024 aus.

