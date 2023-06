Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,35 EUR

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,52 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 26,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,67 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 492.695 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. 79,51 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 24,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 41,77 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.255,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,589 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie gibt nach: JPMorgan verpasst Zalando den Status 'Negative Catalyst Watch'

Zalando-Aktie schwächer: Zalando-CFO gibt Reinvestition von Erträgen weiter Vorrang vor Dividende

Zalando-Aktie leichter: Goldman Sachs und Credit Suisse senken Ziel für Zalando

