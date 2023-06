Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,60 EUR

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 25,94 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.588 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 76,60 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Abschläge von 26,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,77 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 04.05.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.255,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.205,00 EUR umsetzen können.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Zalando dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,589 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

