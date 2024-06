Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 23,67 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 23,67 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 23,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654.540 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 26,42 Prozent niedriger. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 32,62 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,84 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 07.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,813 EUR je Aktie.

