DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

07.08.25 12:07 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,25 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,19 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 23,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 726.350 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 72,83 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch tiefrot: Zalando steigert Gewinn und Umsatz - noch ohne ABOUT YOU

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12:46Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Zalando BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12:46Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyUBS AG
06.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Zalando BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen