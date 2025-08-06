Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,19 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,19 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 23,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 726.350 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 72,83 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,64 Mrd. EUR eingefahren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

