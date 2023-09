Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag gesucht

Zalando im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 26,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,41 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.457 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 71,44 Prozent zulegen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 03.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie eingenommen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,638 EUR je Aktie belaufen.

