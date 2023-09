Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 26,70 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 26,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 26,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.961 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 28,16 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,17 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 2.556,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,638 EUR fest.

