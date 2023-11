Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 22,73 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 22,73 EUR zu. Bei 22,98 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.345 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Mit Abgaben von 12,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 33,90 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 01.11.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 29.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,603 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab