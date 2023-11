Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Zalando-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,50 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 22,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,22 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,40 EUR. Zuletzt wechselten 467.660 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 50,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (19,89 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 11,62 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.274,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.349,10 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,603 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab