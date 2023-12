Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 21,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 3,0 Prozent auf 21,75 EUR nach. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 21,30 EUR. Bei 22,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 674.253 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 110,62 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 9,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,90 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus