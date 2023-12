Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag schwächer

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 5 Jahren verloren

Amazon, Mattel Waltz Into 2024 With 'Wednesday' Themed Dolls, Collectors Sets

Battle in the Clouds: How Amazon and Google's Allegations Might Reshape Microsoft's Strategy

German activists launch Black Friday campaign against Amazon

AI Wars: Amazon And Google Are Coming After Microsoft's Early Market Dominance

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.