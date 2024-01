Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 18,73 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 18,73 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.377.942 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 144,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 01.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,679 EUR je Aktie belaufen.

