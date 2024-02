Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 19,06 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 19,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 19,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 261.488 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 43,73 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 129,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

