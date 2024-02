Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 19,12 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 19,12 EUR. Bei 19,19 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 505.245 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 43,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 56,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 16,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 30,82 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.274,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.349,10 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

