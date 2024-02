Zalando im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Aufwind

08.02.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 18,89 EUR.

Zalando 18,70 EUR -0,12 EUR -0,64%

Das Papier von Zalando legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 18,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 19,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 87.406 Stück. Bei 43,73 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 56,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 30,82 EUR. Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,679 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net

