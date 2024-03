Zalando Aktie News: Zalando wird am Freitagmittag ausgebremst

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 19,24 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 19,24 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 18,92 EUR. Mit einem Wert von 19,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 416.854 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 39,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,08 Prozent.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.274,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.349,10 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

