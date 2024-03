Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 19,32 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 19,26 EUR. Bei 19,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 11.385 Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 39,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 103,05 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 21,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.274,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.349,10 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

