Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 25,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:06 Uhr 3,4 Prozent. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,59 EUR an. Bei 25,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 143.735 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 52,19 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Abschläge von 36,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,02 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.349,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.274,90 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,835 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung wenig bewegt

Börse Frankfurt in Rot: DAX schließt im Minus