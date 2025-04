Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagmittag fester

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,44 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 29,44 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,17 EUR zu. Bei 29,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 264.502 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 26,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 45,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,55 EUR an.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

