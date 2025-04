Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 30,15 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 30,15 EUR zu. Die Zalando-Aktie legte bis auf 30,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 547.532 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2024 (20,26 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 48,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

