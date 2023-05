Zalando Aktie News: Zalando am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Zalando 32,52 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 32,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 32,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 125.259 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Abschläge von 68,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.05.2023. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.255,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,600 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie leichter: Goldman Sachs und Credit Suisse senken Ziel für Zalando

Zalando kann operativen Verlust deutlich verringern - Zalando-Aktie rutscht dennoch kräftig ab

Ausblick: Zalando veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images