Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Zalando 32,84 EUR

0,98% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 32,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 32,36 EUR. Bei 32,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 27.708 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 29,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 68,98 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 41,36 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.255,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,600 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie leichter: Goldman Sachs und Credit Suisse senken Ziel für Zalando

Zalando kann operativen Verlust deutlich verringern - Zalando-Aktie rutscht dennoch kräftig ab

Ausblick: Zalando veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images