Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 30,90 EUR ab.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 30,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 30,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,83 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 410.527 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,17 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,609 EUR je Zalando-Aktie.

