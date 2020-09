Zalando-Aktie aktuell: Zalando mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 72,70 EUR

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 72,84 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,48 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 85.255 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,08 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 27,33 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,66 EUR aus. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,800 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Schuhe und Mode. Zalando’s Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und Bekleidung gehören Accessoires, Beauty-Produkte und Sportartikel zum Sortiment. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen, Norwegen und Luxemburg (2013) online.

