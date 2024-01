Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 19,47 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,47 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 19,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.039.772 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 135,35 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,25 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 6,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 33,15 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,679 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

