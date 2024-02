Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 18,99 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 18,99 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 18,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,85 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 321.392 Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 126,34 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 19,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,679 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

