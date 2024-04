Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Dienstagmittag positiv

So bewegt sich Zalando

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,49 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 26,49 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 26,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,02 EUR. Bisher wurden heute 461.775 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 38,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 43,98 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 66,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,02 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,839 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Zalando-Aktie zieht an: Citigroup-Empfehlung verleiht Zalando frischen Schwung