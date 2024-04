Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf grünem Terrain

09.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 26,35 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 26,35 EUR. Bei 26,62 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 812.095 Zalando-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 38,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 39,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 EUR. Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,839 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester Zalando-Aktie zieht an: Citigroup-Empfehlung verleiht Zalando frischen Schwung

