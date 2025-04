Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 30,27 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 30,27 EUR nach. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 29,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,26 EUR. Bisher wurden heute 741.493 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 32,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 33,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

