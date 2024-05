Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 24,74 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 24,74 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 24,74 EUR. Bei 24,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 147.265 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 35,53 Prozent sinken.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,823 EUR im Jahr 2024 aus.

