Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 24,60 EUR ab.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 24,60 EUR nach. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,43 EUR nach. Bei 24,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 426.982 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 32,60 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 24,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,06 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,823 EUR in den Büchern stehen haben wird.

