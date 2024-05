Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 25,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 25,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 24,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.380 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 23,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,06 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 07.05.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,823 EUR je Zalando-Aktie.

