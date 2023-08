Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 30,33 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 30,33 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,89 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199.413 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,76 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.556,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.623,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,611 EUR je Zalando-Aktie.

