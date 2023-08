Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 30,54 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 30,54 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,89 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.267 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 50,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 37,20 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 40,17 EUR.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.556,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.623,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,611 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

