Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Zalando im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,94 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 25,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 25,98 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,80 EUR nach. Bei 25,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 27.527 Stück.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,24 Prozent.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,34 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie

Zalando-Aktie dennoch höher: Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet