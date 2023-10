Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 21,43 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 21,43 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 21,42 EUR ein. Mit einem Wert von 21,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.923 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Gewinne von 113,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,50 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2.556,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.623,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,626 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus

XETRA-Handel: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste