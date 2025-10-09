Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 27,07 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 27,07 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,06 EUR nach. Mit einem Wert von 28,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 943.450 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 48,06 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,52 EUR am 06.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 16,81 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,00 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

