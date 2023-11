Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 22,61 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 22,61 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 22,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,80 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 589.788 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 50,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,05 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 29.02.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,615 EUR je Aktie belaufen.

